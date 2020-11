Andrés García confirma que Roberto Palazuelos, 'el Diamante Negro', es su heredero

México.- Hace algunos días el actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos, también conocido en el pasado como "El Diamante Negro", que su fiel amigo, y también actor, Andrés García lo había dejado como el heredero de toda su fortuna, así como de algunas de sus propiedades.

Por este motivo el programa de espectáculos Ventaneando tuvo una entrevista con Andrés para hablar sobre el tema y él confirmó que en su testamento nombró como heredero de todos sus bienes a Roberto Palazuelos, aunque sus hijos Leonardo y Andrés, así como su madre y el hijo de Margarita Portillo, su actual esposa, tienen también parte de la herencia.

Para empezar, Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita. Palazuelos y él son las dos únicas personas a los dos únicos hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando lo he necesitado y me han regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos, ninguno. Unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana. Roberto lo quiero como a un hijo", comentó.

Además, el actor dijo que esta decisión estuvo motivada por el gran cariño y el incondicional cuidado que Palazuelos ha tenido por él, pero también por el interés que ha mostrado en capitalizar los bienes a diferencia de sus propios hijos.

Roberto ha estado conmigo de niño cuando yo lo cuidaba, de joven, Palazuelos es él me ha acompañado, él que ha ido conmigo. Ahora que estoy mayor, me sigue ayudando en las cuestiones legales, me habla de vez en cuando más que mis hijos. Resulta que él se lo merece más que los otros hijos, pues es él que más me ha ayudado, sigue pendiente de mi hasta la fecha", confesó.

Roberto Palazuelos anteriormente habló sobre el tema también durante una entrevista, pero con el programa de Imagen, De Primera Mano, y confesó que desde hace tiempo el actor le había informado que él era su máximo heredero.

Claro que lo sabía, pero nunca lo he querido decir para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero, lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés que sus hijos [debían serlo] y él me contestó que yo sí lo cuidaba y ellos no", aseguró Palazuelos.

Sin embargo, el actor explicó que era poco probable que al final no hubiera una herencia, esto debido a la crisis económica por la que está atravesando el actor, por lo que acordó con él vender algunas de sus propiedades. "Pero no va a haber herencia porque vamos a vender todas las propiedades, mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble. Ahorita ya se vendió una y se está pagando, estamos tratando de vender el rancho, ya tenemos unos clientes, yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya se va a morir, pero ese gran viejo va a durar mucho tiempo más", señaló.

Finalmente, Palazuelos compartió que los hijos de Andrés ya lo buscaron para reclamarle la decisión que tomó sobre su fortuna, pero él aprovechó para dejarles en claro que realmente no le importaba heredar la fortuna ni alguna de las propiedades del actor veterano.