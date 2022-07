México. Andrés García estalla en contra de Roberto Palazuelos y lo reta a duelo a balazos. El actor se molesta en contra de "El Diamante Negro" al escuchar su nombre en el programa De Primera Mano.

Andrés García es entrevistado para De Primera Mano y cuando le mencionan el nombre de Roberto Palazuelos no puede evitar al mostrar su molestia en contra de él.

El señor García lanzó maldiciones contra Palazuelos y asegura que amenazó a su familia tras las diferencias que sostuvieron luego de que el actor de 81 años de edad declaró públicamente que él sería su heredero y Palazuelos minimizó sus bienes, cuando lo acusaron de estar interesado en quedarse con ellos.

Roberto Palazuelos. Foto de Instagram

“Roberto Palazuelos no está para nada bien, es una mierd*. Lo levanté desde chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que no puedo caminar se pone a decir pende%&* de mí, entonces le voy a mandar un mensajito a Robertito “Culer%&” Palazuelos”, dijo don Andrés en De Primera Mano.

“Robertito te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo, culer&, 15 de septiembre 3 de la tarde, tú y yo como los hombres", manda decir Andrés García a Palazuelos.

Además le hace ver que él tiene una carrera consolidada como actor, puesto que tiene fimadas 100 películas:

"Sí has hablado mal de mi y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie, tengo 100 películas, tú no tienes ninguna cabr$%, entonces ¿quién carajos eres tú?, un pobre pende%& engreído”.

Te recomendamos leer: