Andrés García hace fuerte reclamo a Luis Miguel

El actor mexicano Andrés García, protagonista de decenas de películas mexicanas y telenovelas como Tú o nadie y El Privilegio de amar, tiene un reclamo qué hacerle a Luis Miguel, quien es su ahijado.

A Andrés García no le parece que cuando Luis Miguel quiera hablar con él, siempre sea una tercera persona la intermediaria para lograr el propósito.

Me parece una falta respeto que me mande a llamar por teléfono con un tercero; no cab...soy Andrés García y soy estrella antes que tú. ¡Háblame tú, no me mandes un tercero."