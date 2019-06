Andrés García lleno de ira se acaba a Raquel Bigorra en tv

El escándalo de Daniel Bisogno sigue dando de que hablar entre los cuales incluye un divorcio supuestamente filtrado por Raquel Bigorra y un beso con otro hombre el cual se dio en un antro de la Ciudad de México.

Dichos problemas han tenido al conductor de Ventaneando en el ojo del huracán, y es que se le ha ido con todo a la cubana, quien ya negó las acusaciones, aunque el reiteró que solo se está haciendo la víctima.

Por si fuera poco al escándalo se suma Andrés García, quien le dio su apoyo al también actor, por lo que les dijo que los dimes y diretes que se han dicho de él no son comparados con la buena persona que es.

"Mi querido Daniel antes que cualquier cosa quiero decirte que estoy contigo, te apoyo, te admiro y te respeto que no es lo que siento por esas personas que te hicieron esa barbaridad, no es barbaridad es una porquería, no son ni basura, son basura podrida y ellos no van a lograr hacerte ningún mal vas a salir de todo esto más fuerte y más sabio...", dijo Andrés García.

Pero eso no fue todo ya que el galán de varias películas de antaño le dijo a los detractores de Daniel Bisogno hasta de lo que se iba a morir dejando a internautas helados por las fuertes declaraciones.

"No lo puedo creer todavía esta gente que ni de este país, se les van a podrir los huesos, se van a morir de cáncer en los huesos, acuérdate lo que te digo, la gente que procede así la ira y la maldición de un hombre justo siempre se cumple, y yo soy un hombre justo...", dijo Andrés García.

"Nadie tiene derecho de perjudicar la privacidad de otras personas de esa manera y menos vendiéndola para ganar dinero que miseria, que gente tan muerta de hambre, que poca mad#$%, entonces sí quiero muy patente que lo que te ha hecho estas persona es una ofensa no hacia ti solamente hacia todo México y hacia todos los mexicanos...", dijo el histrión en un video.