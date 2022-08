Andrés García preocupado al no hallar como combatir la cirrosis; cree que su muerte pronto ocurrirá

Hace unas semanas, el actor Andrés García preocupó a sus miles de seguidores, al manifestar en uno de los videos compartidos en su canal de YouTube, que su final estaba cada vez más cerca. La salud de quien fuera uno de los galanes del cine mexicano y quien actualmente tiene 81 años de edad, se ha visto afectada por la cirrosis hepática que padece, consecuencia del abuso que tuvo con el alcohol años atrás.

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar, y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", manifestó Andrés García en la descripción del video.

Recientemente, el protagonista de películas como "Pedro Navaja", originario de Santo Domingo, República Dominicana, reiteró que siente de cerca a la muerte.

Andrés García está rindiendo un homenaje a grandes amigos y compañeros del ambiente artístico que ya fallecieron, como Vicente Fernández y Joan Sebastian. "Todos nos vamos a tener que ir y espero que nos veamos por allá, y nos veamos en buenas condiciones".

No se trata de ponerse a llorar ni ponerse tristes, sino que, nos vamos a volver a ver y vamos a tener otro tipo de vida, ya como almas, espíritus o lo que sea.

Con respecto a la cirrosis que le diagnosticaron, Andrés García cree que no falta mucho para partir de esta vida, y sigue buscando una manera de poder combatir la enfermedad.

"Todavía no sé ni cómo combatirla, ando buscando un médico que me diga qué se toma, cómo se toma. Ya he consultado varios médicos buenos, pero quiero saber más, para tener un poquito más de chance y saber si vas a durar seis meses o vas a durar cuatro años o lo que sea".

Anteriormente, el histrión compartió un muy buen consejo a todos sus seguidores, sobre todo a quienes gustan consumir bebidas alcohólicas. "Le quiero decir al público que si la agarren con calma con el alcohol, porque tarde o temprano te la cobra, como les digo, yo llegué a los 80 y dije: 'cuál cirrosis, eso es un cuento de viejitos', no, pues ya me dio".

Cabe mencionar que además de cirrosis hepática, Andrés García padece Fibromialgia (dolor músculo-esquelético generalizado) y Osteoartritis, (enfermedad que se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos de las articulaciones, se deteriora gradualmente).