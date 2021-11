Andrés García revela el nombre de la famosa que él pretendía y que su hijo Leonardo "le ganó"

México. Andrés García tiene fama de ser uno de los mejores actores de México, pero también de ser un "rompecorazones", y en su larga vida ha tenido muchas relaciones sentimentales.

Andrés García ha confesado en varias entrevistas que ha tenido romances con muchísimas mujeres, por lo que tiene fama de ser un "Don Juan", y recientemente hizo público que su hijo Leonardo "le ganó" a una pretendienta.

A través de una plática que Andrés García tuvo en sus redes sociales con sus fans reveló que su hijo Leonardo García "se le adelantó" y se puso de novio con una actriz muy guapa que a él le gustaba y pretendía.

Andrés García, de 80 años de edad, reveló que la actriz con quien Leonardo su hijo se puso de romance es la guapa Joana Benedek, originaria de Rumania y quien ha participado en telenovelas como Dos hogares y Hasta que el dinero nos separe.

“Cuando yo vi a Joana en persona no lo podía creer, yo creía que era marciana, dije: ‘esta mujer tan hermosa, ¿de dónde es?’, porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, y además simpática, agradable, con belleza y encanto”, refirió de Joana Benedek.

Joana Benedek. Foto de Instagram

“Obviamente pues yo quise con ella, pero ¿qué creen?, no se me hizo, la invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y le gustó más Leonardo, o sería porque estaba más joven pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo."

Andrés García en la misma charla comenta que también se relacionó con Laura León, y hasta la fecha son grandes amigos y se llevan bastante bien, además la describe como una belleza erótica, una mujer preciosa.

"Es una mujer preciosa y sí, si tuvimos, lo puedo decir porque lo supo todo México, inclusive aquí mismo en mi playa, nos veíamos y aquí me venía a visitar de vez en cuando Laurita, que sigue estando preciosa”, señala sobre "La Tesorito".

También en días pasados el señor García hizo público que en su juventud tuvo una fugaz relación con Anel Noreña, quien fue esposa del fallecido cantante José José, y la calificó como una mujer muy guapa, y en ese tiempo ella le habría pedido que mejor le presentara a su amigo José José, porque es el hombre con el que ella se casaría.

“Ella me dijo: Mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él”.

Andrés García es originario de República Dominicana y tiene ya la nacionalidad mexicana. Según información en su biografía comenzó su carrera en el cine cuando tenía 25 años de edad en la película de acción Chanoc, luego intervino en otras.

Y en el mundo de las telenovelas, mexicanas sobre todo, Andrés García ha dejado huella con su actuación en historias como Yo sé que nunca, Las gemelas, Paloma, Tú o nadie, El privilegio de amar y El cuerpo del deseo, entre muchas más.