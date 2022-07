Andrés García revela lo que quiere que hagan con su cuerpo cuando muera

México.- El reconocido actor dominicano, Andrés García, de 81 años de edad, desató la preocupación de sus admiradores luego de dar a conocer que sufrió de una fuerte caída que le provocó importantes heridas en la cabeza, siendo hospitalizado de emergencia hace algunas horas.

Según confirmó el empresario mexicano, Roberto Palazuelos, el artista fue ingresado a un hospital, sin embargo, se desconocen las razones. Cabe destacar que la noticia llega luego de que el mismo Andrés hiciera algunas revelaciones de su vida que dejaron todo tipo de inquietudes.

Previo a ser hospitalizado, Andrés García acudió a su canal de YouTube para notificarles a sus fanáticos sobre el accidente que sufrió y aprovechó para destapar su actual estado de salud, asegurando sentirse decaído y cansado.

"Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", fueron las palabras que también utilizó y que dejaron consternados a sus fanáticos.

De la misma manera, sorprendió luego de dar a conocer lo que quiere que hagan con su cuerpo cuando muera, dejando un protocolo para ese fatídico día.

El asunto ya luego es si me van a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo", sostuvo con humor.

Andrés García ya no desea vivir, pues así lo dejó claro en una conversación con su esposa, en la que sostuvo que no desea seguir viviendo así, con sus condiciones de salud actuales.

"No sé si quiera [reponerme], yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy me estoy cayendo, yo no quiero vivir así", expresó. "No quiero vivir así. Háblale a la doctora Margarita para ver cómo estamos de la pastilla y en su momento me la tomó ahí", agregó el actor.

Te recomendamos leer: