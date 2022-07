Andrés García revela qué terrible enfermedad le provocó su adicción a la cocaína

México. El primer actor Andrés García revela en Ventaneando que su adicción a la cocaína le produjo una terrible enfermedad que le ha dado muchos problemas y malestarles.

Andrés García, de 81 años de edad, reconoce que haber caído en los excesos le trajo fatales consecuencias a su salud y aunque la gente no lo crea, el tiempo sí "pasa factura" esto a él le consta.

Su adicción a la cocaína le produjo al señor García cirrosis, enfermedad que le fue diagosticada y le ha hecho ver su suerte, dice.

"Entre los 20 y los 25 años me la dieron a probar y me gustó. Esto no es para que lo hagan los demás, porque a la larga, te afecta, te echa a perder el hígado la cocaína”.

Ahora el señor Andrés hace una fuerte reflexión sobre su estilo de vida y cómo le han afectado esas decisiones en este momento.

Así luce actualmente Andrés García, a sus 81 años de edad. Foto de Captura pantalla Facebook

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, me eché fácil 30 años a toda fiesta, a toda parranda, uno no cree en esas cosas, pues más vale que vayan creyendo, porque sí te da”, dijo a Ventaneando don Andrés sobre la enfermedad de cirrosis que le fue diagnosticada.

Don Andrés García probó "de todo y sin medida", dice: “De todo y sin medida, sustancias, sustanciosas y sustancitas, de todo, tequila, el perico. Tampoco tomaba puro tequila, igual tomaba whisky, vodka, cuba en una sola sentada, era exceso. Yo cometí muchos excesos”.

Te recomendamos leer: