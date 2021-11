Andrés García revela secreto para que los años no se noten en él

México. A Andrés García siempre sus fans y el público le han expresado su admiración por su trabajo en los escenarios, pero también le han hecho saber últimamente que luce de muchos menos años de los que tiene.

Andrés García tiene 80 años de edad y 55 de trayectoria artística, tomando en cuenta que su debut lo tuvo en el cine en la película Chanoc, cuando tenía 25 años de edad.

Andrés García, aunque es originario de República Dominicana, está nacionalizado mexicano y por lo tanto se le considera uno de los actores mexicanos más famosos y galanes de los años setenta, ochenta y noventa.

Pero a través de los años, el señor García ha permanecido en el gusto del televidente, sobre todo de las féminas, quienes lo idolatran y han seguido de cerca su actuación en cine y televisión principalmente.

A don Andrés siempre le expresan también, sobre todo últimamente en las redes sociales, que luce bastante joven y se ve de muchos menos años que los que tiene, así que él comparte cuál es su secreto para verse bien.

“Mucha gente me dice que no aparento los años que tengo porque ya pasé los ochenta y creo que no me veo tan mal , el secreto es tratar que las cosas que te hacen feliz sean más de las que te dan infelicidad, tratar de no hacer cosas o vivir situaciones que no te gustan."

Andrés García en sus años de juventud. Foto de Instagram

Lo anterior lo declara don Ernesto a un programa de espectáculos, y reitera que lo más importante para verse y sentirse bien por dentro y por fuera, "es no dejar que te fuercen a nada que no te guste hacer.”

En sus mejores años, también Andrés García fue considerado como uno de los máximos símbolos sexuales de la época y por eso mismo lo convocaron a filmar películas de carácter erótico, lo que recuerda mucho.

En el terreno de las telenovelas, Andrés García tiene éxitos en su carrera desde los años setenta como Yo sé que nunca, Ana del aire, Tú o nadie, El magnate, La mujer prohibida, Mujeres engañadas y El cuerpo del deseo.