Andrés García se encuentra en trámites de divorcio tras 20 años de relación

México.- La tarde de este jueves, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que el actor de telenovelas Andrés García se encuentra en trámites de divorcio con Margarita, con quien mantuvo una relación sentimental desde hace aproximadamente veinte años.

Pese a que el romance de esta pareja tuvo sus altas y bajas a lo largo de estos años juntos, de acuerdo con Infante, en esta ocasión es la definitiva y terminarán de una vez por todas, pues "ya no se soportan, ni se hablan", confesó.

Ahora sí es definitivo, ya no se soportan, ya no hablan, ya no se ven, ya no viven, ni conviven, es más, estoy en condiciones de afirmarles que están en trámites de divorcio, no separación, de divorcio", reveló el popular periodista.