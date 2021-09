Andrés García se enfurece contra Roberto Palazuelos y dice que ya no será su heredero

México. El actor Andrés García, protagonista de exitosas telenovelas como Tú o Nadie junto a Lucía Méndez, estalla en contra del también actor y empresario Roberto Palazuelos porque no le está gustando como "hace algunas cosas" y le está causando problemas.

En entrevista con Ventaneando, Andrés García desmintió que se vaya a deshacer de "El Castillo", una de las propiedades más queridas por él, puesto que así lo informó en días pasados Palazuelos y es totalmente falso, recalca.

“Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad, y se lo digo dignamente, te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas; los aguacates los tengo bien puestos y el temperamento también. Roberto está mal ubicado”, asegura García en Ventaneando.

Además, el mismo García deja en claro que la única persona autorizada pra vender "El Castillo" es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y de él, por lo tanto Roberto se está adjudicando cosas que no debe.

"Ya no me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito 'cagalitroso' que ya está a punto de morir, ¡no hombre!, me sobran pantalones y fuerzas, no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo”.

Y ante los hechos presentados respecto a falsas decisiones de Palazuelos asegura que en breve lo quitará de su testamento. "Lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”.

Por otro lado, en días pasados también García estalló en contra de la ANDI e hizo público en un video que compartió en YouTube que se niegan a pagarle regalías por retransmisión de muchas de las películas y telenovelas en las que él trabaja.

Cuando ha hablado a la ANDI, dice Andrés García que siempre le dicen diferentes cosas y ya se cansó de tal situación, por lo que está decidido a proceder de otra manera y pide a Hacienda que haga una auditoria, por principio de cuentas.