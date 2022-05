Andrés García sufre fuerte CAÍDA y se encuentra en reposo absoluto

México. Andrés García se encuentra en reposo total, pues sufrió una fuerte caída. El primer actor hizo por medio de sus redes sociales un enlace con sus fans y les comentó lo que le ocurrió.

“De repente me caí porque la rodilla dejó de funcionar, entonces me golpeé con esa columna, me golpeé con la repisa, con el palo de los sombreros, todavía me duele el corazón, en la costilla y el corazón", dice en su enlace don Andrés García.

Por fortuna el desplome que García, quien tiene 80 años de edad, y una trayectoria artística de más de cinco décadas, no pasó a mayores y ya se recupera en su casa de Acapulco, México.

Últimamente el señor García ha estado en contacto con sus fans por medio de las redes sociales y les comparte anécdotas y situaciones de su vida personal y profesional, incluso les reveló recientemente que contempla producir la bioserie de su vida.

Andrés García estuvo en el hospital semanas atrás, tras presentar complicaciones en su salud. Foto de Instagram

En día pasados don Andrés recibió en su casa de Acapulco a la modelo de OnlyFans Karely Ruiz, y dijo que le gustaría que ella participe en la bioserie, además se ofreció a ayudarla con consejos y en su carrera artística, si es que desea ser actriz.

Andrés García es originario de Santo Domingo, República Dominicana, pero radica en México desde muchos años atrás, y en varias entrevistas ha contado que su carrera como actor la comenzó cuando tenía 25 años de edad en la película Chanoc.

También Andrés García ha platicado que cuando era un veinteañero fue descubierto por productores de cine, mientras trabajaba en su lancha, y de esa manera tuvo su inicio en el mundo del espectáculo.

Don Andrés ha protagonizado películas como Pedro Navaja y telenovelas varias, entre ellas Yo sé que nunca, Ana del aire, Tú o nadie, Con toda el alma y El cuerpo del deseo.