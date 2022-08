¿Andrés García tuvo amorío con Silvia Pinal, lo que provocó su enemistad con Enrique Guzmán?

En su canal de YouTube, el veterano actor Andrés García, quien fue uno de los galanes más codiciados del cine mexicano, comparte con sus miles de seguidores toda clase de anécdotas sobre su vida personal y artística, con la franqueza y picardía que lo caracteriza. El histrión, originario de Santo Domingo, República Dominicana, y quien actualmente reside en una casa a orillas de la playa en Acapulco, estado de Guerrero, México, también aclara los rumores a su alrededor.

Hay quienes dice que Andrés García tuvo un amorío con la actriz mexicana Silvia Pinal, una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Supuestamente, cuando tuvo sus queveres con la también conductora de televisión, ella estaba casada con el cantante de rock & roll Enrique Guzmán, padre de su hija Alejandra Guzmán.

Ante esto, habría surgido una enemistad entre Enrique Guzmán y Andrés García. En uno de los videos en su canal de YouTube, donde tiene más de 98 mil suscriptores, el actor desmintió haber tenido un romance con Silvia Pinal y reveló el por qué no se llevó bien con el cantante.

Uno de sus seguidores le envió esta pregunta: "niegas la amistad con Enrique Guzmán, ¿será porque tuviste algo que ver con Silvia Pinal?", a lo que Andrés respondió: "no, nada".

El papá del también actor Leonardo García, manifestó que no es que niegue la amistad con el ex esposo de Silvia Pinal, "yo no era actor cuando Enrique ya era un cantante famoso, yo en realidad admiraba a Enrique Guzmán".

De acuerdo con el histrión, de 81 años de edad, se dio cuenta de que no le agradaba a Enrique Guzmán y desconoce cuál era el motivo. "Lo que yo veía en él, era como que su postura como artista, que trataba de agradarle a todo el mundo, parece ser que en el fondo, yo no le agradaba, yo no le tenía celos, a lo mejor él a mí si, no lo sé".

Andrés García contó que el destino lo llevó a vivir a dos cuadras de la casa de Enrique Guzmán, ubicada en Avenida San Bernabé, en la colonia San Jerónimo Lídice, Ciudad de México.

Su actitud de él era hostil, nunca se atrevió a aventarse un tiro a chingazos conmigo, pero yo me daba cuenta (de su actitud hacia él).

Presuntamente, al papá de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, le costaba trabajo tener una buena actitud hacia Andrés García, "se forzaba en ser amable y en poner buena cara, a mí no me gusta ser falso, entonces, para qué nos ponemos buena cara, chin... tu ma... tú y chin... mi mad... yo y vámonos".

Andrés García y Silvia Pinal trabajaron en algunas fotonovelas, por allá en la década de los 70's. Anteriormente, en una entrevista, el galán del cine mexicano, lamentó no haberle dedicado más tiempo a su amistad con la actriz, para que con el paso del tiempo llegara a darse algo más. "Le confesé que me fascinaba, que lamentaba mucho no haber andado con ella, desgraciadamente nunca se lo pedí porque los dos teníamos compromiso y la oportunidad se nos fue".