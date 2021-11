¿Andrés García tuvo intensiones de seducir a Maribel Guardia? Esto reveló el galán del cine mexicano

Andrés García, considerado uno de los grandes actores del cine mexicano, trabajó por primera vez con la hermosa y escultural Maribel Guardia en 1984, en la película "Pedro Navajas". Cualquier hombre cae rendido ante los encantos de la actriz originaria de Costa Rica y el papá del también actor Leonardo García, no fue la excepción.

A través de su canal de YouTube, Andrés García comparte muchas anécdotas de su larga trayectoria en el cine, teatro y televisión, asimismo responde a las preguntas personales que le envían sus fieles seguidores.

En uno de los videos publicados en su canal donde tiene más de 51 mil suscriptores, respondió a esta pregunta: "hablando de hermosas mujeres, ¿algún día pensó en enamorar a Maribel Guardia?". Con la sinceridad que caracteriza a Andrés García, respondió:

Maribel es tan guapa y tan sensual que no lo pensé algún día, lo pensé muchos días y muchas noches.

El actor de 80 años de edad, originario de Santo Domingo, República Dominicana y quien actualmente reside en Acapulco, estado de Guerrero, México, comentó que en su momento Maribel Guardia era pareja sentimental de una persona a quien consideró amigo, pero no reveló su nombre.

Además de sensual y hermosa, Andrés García describió a quien fuera esposa del cantautor mexicano Joan Sebastian, como una mujer muy inteligente. "Trabajar con ella fue una grata experiencia que me trae muchos bellos recuerdos".

Con respecto a su ex amigo, pareja de Maribel Guardia en aquel entonces, contó que la amistad duró por muchos años, lo ayudó en muchas cosas y al final terminó "siendo un malagradecido y una persona que no vale nada, aunque haya ganado mucho dinero gracias a mí".

Leer más: ¿Cuántos años tiene Maribel Guardia? Este es su secreto para mantenerse joven

Andrés García, retirado de la actuación desde hace unos años, mencionó haber colocado a esta persona en los negocios y hasta le enseñó a hacer teatro en México.

"Hasta cine terminó produciendo, pero el hombre no correspondió bien, le conseguí hasta sus canales de televisión y me hizo quedar mal, porque no pagó lo que había quedado de pagar, de ese tipo de gente ni merece la pena hablar, mejor que con su propio veneno se mueran".