Anel Noreña arremete contra Sara Salazar, viuda de José José

Anel Noreña arremetió en contra de la cubana Sara Salazar, viuda del cantante José José, por la manera en que estuvo haciendo las cosas con relación a la salud y últimos momentos de "El Príncipe de la Canción", quien estuvo sin contacto alguno con sus hijos José Joel y Marysol Sosa.

En una entrevista para el programa Un Nuevo Día de Telemundo, comentó: “el haberlo dejado morir en un lugar fuera de su casa, fuera de su cama, frente a su televisor, no tiene nombre, eso no se hace, ellas no sabían quién era José”.

Anel Noreña, quien en su matrimonio con José José procreó a José Joel y Marysol, mencionó que ni Sara Salazar ni su hija, sabían lo que "El Príncipe de la Canción" representaba.

No sabían la figura, la magnitud de su nombre, ni la mamá, ni Sara...los intereses de ellas son otros, vivieron 28 años con él y ¡mira lo que entregan!

Quien fuera una de las esposas del "Gavilán o paloma", resaltó que en México será "su verdadero funeral, México entero lo espera, mañana o pasado".

Anel arremete contra la viuda y la hija de José José y dice que México espera al Príncipe de la Canción para despedirlo en el país que lo vio nacer. #AdiosAlPrincipeJoseJose — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2019

Por otra parte, en una charla con Juan José Origel, Anel Noreña contó que por parte de Sara Salazar siempre hubo un alejamiento con sus hijos, pues inventó un chisme que causó problemas entre José Joel y su padre.

"Siempre hubo un alejamiento por parte de la mamá, siempre. A partir de 'La fea más bella' Sara inventa un chisme de Pepito y José jamás le dio a Pepe la réplica, le decía 'siéntame en frente de ella papá nos sentamos contigo, dónde a quién lo dije'; fue muy sonada porque Pepito le hizo cartas", comentó.