Anel Noreña, exesposa de José José, cobra por entrevistas

Anel Noreña, exesposa del cantante fallecido José José, y madre de José Joel y Marysol Sosal, cobra por entrevistas, así lo da a conocer en Instagram la periodista Chamonic. "Está cobrando para dar una exclusiva o entrevista a los medios de comunicación”, revela.

Chamonic cuenta en Instagram que se dirigió personalmente Anel Noreña, vía telefónica, para pedirle una entrevista, y se portó bastante cortante. Le dijo que tendría que pagarle y que la buscara cuando tuviera el dinero.

Esto me acaba de pasar cuando le marqué y la señora muy cortante me dijo que si quiero entrevistarla pues tengo que pagarle. Y que le hablara cuando tuviera el dinero”, escribe Chamonic.

Anel, la exesposa de José José, está cobrando por entrevista 5,000 mil Dólares , y quiere el depósito en una cuenta de Nevada. No, pues todos están sacado provecho de la muerte de José José!!", escribe Chamonic en Instagram.

En respuesta a Charmonic, usuarios se manifiestan a favor de Anel, otros en contra de su decisión de querer cobrar por dar entrevistas, pero también arremeten en contra de Charmonic.

O sea, la periodista quiere que no le cueste tener la exclusiva de Anel... Ya entendí!", "Pues si ustedes ganan por una nota ,¿por qué no le van a pagar?", "¡Pues págale! Tú también vives de vender las noticias, ¿no? ¿Por qué ella no podría hacer lo mismo?."