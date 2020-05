Anel Noreña explica por qué no quiere que su nieto lleve el nombre de José José

La actriz mexicana Anel Noreña mostró su descontento de que su hija Marysol Sosa haya elegido para su primer hijo José Patricio, pues la expareja de José José no considera adecuado que el bebé tenga la carga tan pesada de llevar el nombre del Príncipe de la Canción.

Luego de que el primer nieto varón el gran José José fue considerado como "El Principito" y de que su hija y su esposo decidieron nombrarlo José Patricio, Anel manifestó una respuesta negativa a esta decisión.

No creo que sea lo mejor que le pueda pasar al niño, yo me espantaría, a ver lo que él trae por sí mismo, no porque le adjudiquen un nombre ¿no?... por eso yo ahorita en la revista estoy viendo “José Patricio”, pero habían quedado que nada más Patricio, precisamente para no echar carga sobre un angelito que no sabe qué le va a gustar", comentó.

Pese a mostrar su descontento ante esta decisión tomada por su hija y su yerno, la exmodelo no descarta que el pequeño pueda heredar el gran talento de su abuelo, por lo que agregó: "creo que es echarle mucho al niño que como su abuelo... ahora, si es así, pues que padre ¿no?, no te digo que no".

Previo a hacer estas declaraciones, Anel Noreña reveló que no había tenido la oportunidad todavía de conocer a su nieto en persona, esto debido a la contingencia sanitaria que se vive en México, razón por la cual no tiene permitido visitar a su hija.

Sin embargo, en recientes publicaciones de Marysol, se revela que el encuentro entre abuela y nieto ya ocurrió, lo cual puso muy felices a todos los seguidores de la actriz.