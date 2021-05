Anel Noreña, la exesposa de José José, no goza de buena salud y estas enfermedades padece

México. Anel Noreña, exesposa del cantante fallecido José José, no goza de buena salud y varias enfermedades son las que padede a sus 76 años de edad.

Anel padece artritis reumatoide, pero también cataratas y podría perder la vista, por eso se someterá a una cirugía en los próximos días, lo comparte en entrevista con el programa Hoy.

Noreña sufre de una condición ocular que la ha dejado con un campo de visión muy reducido, incluso ve sombras y le cuesta trabajo distinguir a las cosas y personas también.

Te veo, pero no te distingo, la luz fuerte me encandila. Pero no ves, ando así porque me siento…”, comentó con un poco de tristeza la exreina de belleza.