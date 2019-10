Anel Noreña pedirá a AMLO que no cremen el cuerpo de José José

Anel Noreña, exesposa de José José, busca acercarse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para pedirle su intervención y así evitar que el cuerpo del cantante sea cremado.

De acuerdo con información del programa Ventaneando, la actriz planea acudir a la conferencia mañanera de AMLO el próximo lunes 7 de octubre para solicitarle que use de su investidura con el fin de que el cuerpo de "El Príncipe de la Canción" regrese a México y no sea cremado.

Anel, entre sollozos dijo: ".. es que es un tema especial y corre el timepo, corre el tiempo, (refiriéndose a AMLO) pues sí, si no quién va a ser que pueda tener esa autoridad si no es de gobierno".

Noreña explicó que sus hijos, José Joel y Marysol no le contestan por qué están ocupados pero ella no está de acuerdo con la decisión tomada, asegura que después de ocho días rogando por ver el cuerpo del cantante no pueden terminar en eso.

El gobierno mexicano ya ha intervenido en el tema del fallecimiento del cantante, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura hicieron los preparativos para traer el cuerpo de José José a México y así rendirle un homenaje en territorio nacional.

Anel Noreña es la exesposa de José José, con quien tiene a sus dos hijos mayores, Maryol y José Joel.

Es una exmodelo y actriz mexicana de cine, teatro y televisión que alcanzó fama en la década de los años setenta. En su niñez y adolescencia vivió en Estados Unidos y tuvo oportunidad de conocer a destacadas personalidades de Hollywood.

Debuta como actriz en 1970 en la película "Tápame contigo", al lado de Mauricio Marcés. Ese mismo año conoció a quien sería el amor de su vida, el cantante José José y quien acababa de obtener el tercer lugar en el Festival OTI.

En 1975, Anel y José se convierten en padres de José Joel, y en 1982 de Marysol, su segunda hija. Tras estar juntos varios años, en 1987 se separan y ella da a conocer su libro autobiográfico "Volcán apagado".