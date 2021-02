Anel Noreña pierde demanda sobre tema de que supuestamente José José no era el padre de José Joel

México. Anel Noreña, quien fue esposa del cantante fallecido José José, perdió la demanda que interpuso meses atrás en contra de la escritora Paty Romani por daño moral, supuestamente porque puso en duda que "El príncipe de la canción" fuera el papá de José Joel, hijo de ambos.

En el programa de televisión Hoy es la misma escritora Paty Romani quien comparte que la demanda no procedió, así se lo dieron a conocer sus abogados, y fue porque es algo que en realidad ella nunca dijo, por lo que la actitud probatoria fue difícil.

Y el hecho de que haya salido triunfadora en dicha situación la tiene tranquila; además manifiesta que no procederá legalmente en contra de Anel Noreña, ya que prefiere enfocar su tiempo a su trabajo y homenajes a José José, de hecho promociona el lanzamiento del libro basado en la vida del cantante de temas como Mi vida y 40 y 20 .

Y fue en el mismo programa Hoy donde Anel Noreña, en octubre pasado, hizo público que demandaría a Patricia Romani, quien desde su canal de YouTube habría "atacado" a José Joel y señaló que este no era hijo verdadero de José José, que no es cantante y además que Manuel José, el supuesto hijo no reconocido de "El príncipe de la canción" sí tiene talento.

No la conozco, ¿Por qué se mete así con nuestra familia? Decir una aberración de ese tamaño. El hijo de José José solo es José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña”, dijo en esa ocasión Anel en el programa Hoy.

Por su parte, Patricia Romani dejó claro en aquel mes también por medio de un video que colocó en YouTube que se defendería de la demanda que Anel interpuso en su contra por el supuesto delito de daño moral y aseguró que no permitirá que nadie coarte su libertad de expresión.

Ana Elena Noreña Grass es el nombre real de Anel Noreña y en su juventud se dio a conocer en certámenes de belleza, trabajó como modelo y también actriz en cine, teatro y televisión, entre los años 60 y 70, según información en su biografía.

En 1970 conoció a José José, quien ya tenía fama como cantante en ese tiempo, y ambos se enamoraron, aunque él se casó con la actriz Natalia “Kiki” Herrera Calles, quien era 22 años mayor que él, pero terminó divorciándose en 1973, para volver con Anel.

Y en 1975 nace José Joel, el primer hijo de Anel y José José; ambos se casan en 1976 y en 1982 nació su segunda hija, Marysol. Anel abandonó su carrera para dedicarse por entero a su familia. José José y Anel vivieron felizmente casados hasta mediados de los años 80, luego entraron en crisis a causa del alcoholismo de él. En 1987 se separaron y en 1991 firmaron su divorcio.

Y Anel, peses a haberse divorciado del cantante, en varias entrevistas que le han hecho ha dicho que siempre lo ha amado y lo recordado como el único y gran amor de su vida. Tristemente, en otras ha confesado que en alguna ocasión intentó quitarse la vida a causa de la tristeza y depresión en que vivió mucho tiempo, en medio de su relación con José José.

Llegué a esa decisión tan horrible de suicidarme con mis hijos porque nunca entendí que nada funcionó. Ni mi amor, ni que yo dejé toda mi carrera y toda mi vida por su amor", declaró Anel, quien también ha dado a conocer que en su relación con José José hubo más felicidad que tristeza, pero vino lo inevitable.

Momentos de amor y sufrimiento rodearon siempre a la pareja, y en una ocasión, Anel imploró públicamente perdón a José José por el supuesto daño que le hizo tal vez sin querer. Muy tormentosa, así es como muchas personas allegadas a Anel y José José definen a la relación que hubo entre ambos, quienes estuvieron casados durante 21 años y se separaron en 1991 en medio de circuntancias muy complicadas.

Y en una entrevista que Anel otorgó al programa "Ventaneando", claramente le pide perdón a José José por el daño que pudo hacerle tal vez sin querer o quizá algunas veces con toda la intención.

Hay una parte de mí que necesito Pepe dialogarlo contigo. Y si me permites. Te quiero pedir perdón papi, Pepe. Te quiero pedir perdón, la verdad. Desde el fondo de mi corazón. Perdóname, perdóname, perdóname”, insistió Anel, quien hasta la fecha ha dicho en varias ocasiones que José José ha sido el gran amor de su vida.

Anel Noreña vivió cosas bonitas con José José, pero no niega que también sufrió "las de caín" cuando estuvo en matrimonio con él, ya que siempre lidió con el problema de alcohol y drogas que tuvo él, pero ello traería también serias consecuencias a la vida de Anel, quien llegaría al límite y un día sintió que ya no podía más.