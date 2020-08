Anel Noreña revela las adicciones en las que cayó por culpa de José José

México. El cantante fallecido José José y Anel Noreña estuvieron tuvieron una vida en matrimonio durante casi 15 años, entre 1973 y 1987, para finalmente divorciarse; en su relación hubo mucho amor, pero también problemas y tristezas. Anel Noreña siempre ha contado que cayó en varias adicciones por culpa de José José, y una vez, incluso, hasta quiso atentar contra la vida de ella y de sus hijos.

Anel Noreña y José José fueron una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo nacional entre los años 70 y 80, y aunque se divorciaron, ella siempre ha hecho público que lo quiso mucho, de hecho, recientemente dijo que desea que, al morir, sus restos queden junto a los de El príncipe de la canción. En varias entrevistas la señora ha mencionado, por ejemplo, que ella lo ayudó bastante con su problema de alcholismo.

Anel Noreña vivió cosas bonitas con José José, pero no niega que también sufrió "las de caín" cuando estuvo en matrimonio con él, ya que siempre lidió con el problema de alcohol y drogas que tuvo él, pero ello traería también serias consecuencias a la vida de Anel, quien llegaría al límite y un día sintió que ya no podía más. Anel enfrentó serios problemas de soledad, tristeza, depresión, le dio por comer mucho y recurrió a varias drogas para intentar salir adelante.

Pero lo peor vendría un día, cuando sintió que no tenía fuerzas para seguir viviendo y cruzaron por su mente deseos de suicidarse junto co sus dos hijos, José Joel y Marisol, cuando ellos eran pequeños. En una entrevista que le hicieron en el programa “Ventaneando”, Anel reconoció lo anterior y quiso hacerlo cuando atravesaba por un cuadro de depresión.

Anel quiso darle a sus hijos veneno para ratas, luego tomarlo ella, pero afortunadamente no lo llevó a cabo. En ese entonces, los pequeños tenían 12 y 5 años de edad.

Llegué tan triste, porque él había dado una guerra horrible. Yo llegué a mi casa y dije “Yo me quiero morir” y acababa de comprar veneno para ratas. Yo dije “Pues me lo tomo y aparte se lo doy a mis hijos porque no los voy a dejar aquí con José”, menciona a Ventaneando.