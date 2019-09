Aneliz Aguilar la hija de Pepe Aguilar que prefiere la moda

Como ya se ha dicho anteriormente Aneliz Aguilar, hija mayor de Pepe Aguilar tiene un talento extraordinario al igual que sus hermanos pues la joven también sabe cantar y lo hace con mucho estilo, pues ya la hemos visto compartiendo escenario con su padre.

Pero últimamente Aneliz ha preferido buscar su propio camino pues dejó por un lado la música para centrarse en el mundo de moda ya que ha compartido en los últimos meses varias fotos donde aparece con un estilo único con el cual ha enamorado a sus fieles fans quienes también desean verla cantar al igual que Ángela y Leonardo.

"Mi muñeca hermosa, ya siento que te quiero baby", "Me encantó tu look no lo amé!!! súper fashion", "Hola Nena hermosa te ves bien guapa y muy linda lo sabes verdad chula condenada" le escriben a Aneliz.

Por si fuera poco su hermana menor Ángela también está siguiendo los pasos de la joven pues la hemos visto en varias secciones de fotos donde aparece luciendo varios diseños de marcas exclusivas causando gran emoción entre sus fans quienes han quedado impactados por la belleza que se carga la más pequeña de la dinastía Aguilar.

Pero eso no es todo pues hace unos días la cantante se lució en redes con una pequeña cintura de infarto, con la cual desbancó a Thalía quitándole el titulo por la silueta que Ángela se carga.

Cabe mencionar que Aneliz empezó a cantar primero con su padre a muy temprana edad y uno de sus éxitos fue el tema Celoso con el cual causó gran asombro, pues su voz es muy parecida a la de su abuela, la legendaria Flor Silvestre, quien es un icono de la música mexicana.

Además también la hemos visto cantar con sus hermanos varios éxitos, uno de ellos es Lo Busqué.

