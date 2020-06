Aneliz Aguilar, la hija de pepe Aguilar, te enseña a cocinar

México. Aneliz Aguilar, la hija mayor del matrimonio de Pepe Aguilar con Aneliz, quien tiene 22 años de edad, sorprende a sus seguidores en Instagram con una receta de cocina que se viraliza en redes sociales. La joven es excelente cocinera y así lo demuestra en un video.

Aneliz, hermana de Leonardo y Ángela Aguilar, se ha dado a conocer como fashinista y youtuber en redes sociales y no deja de sorprender a sus fans, ahora al preparar un rico pan de plátano con nuez que quedó como "para chuparse los dedos".

Aneliz comparte en el video los ingredientes que ocupa para preparar el pan de plátano con nuez y también el modo de preparación. Sus seguidores la felicitan y le comentan que debería de cocinar más seguido.

Aneliz es una joven muy talentosa, y le gusta cantar, pero en entrevista con De Primera Mano confesó que no piensa en dedicarse a la músia al menos por ahora, ya que en su familia hay muchos cantantes.

Me interesa hacer vlogs, hablar de moda, ser una chica fitness y en un futuro no lejano tal vez la música, pero no por ahora."