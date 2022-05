Anette Cuburu conquista con ceñido vestido para mujeres maduras

La imponente belleza madura de Anette no se compara con sus colegas de Venga la Alegría , quienes también se han convertido en todo un ícono de la moda, pero muy a su manera, pues su estilo es mucho más juvenil y con las tendencias del momento.

Tal fue el caso del vestido ceñido azul de mangas cortas y un corto ideal, el cual estaba cubierto del escote y tenía un listón que le daba un toque distinto a los demás; a pesar de no ser tan descubierto, hizo que todos se centraran en ella y los halagos no se hicieron esperar.

Para muchos no es novedad que Cuburu sea una mujer de un físico sensacional; delgado, de cintura marcada, piernas torneadas y una belleza sin comparación, la cual logra hacer brillar debido a que tiene un estilo muy especial y diferente al de las demás, pues no cae en lo vulgar con sus atuendos.

México.- La conductora y actriz mexicana Anette Cuburu no deja de robarse las miradas y con su más reciente atuendo logró destronar a sus colegas de trabajo de Venga la Alegría, ya que se quitó varios años de encima y presumió de un físico de impacto a sus 47 años de edad, dejando en claro que la edad es sólo un número.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.