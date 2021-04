¿Anette Cuburu culpó a Andrea Legarreta de inventar su polémico romance con Raúl Araiza?

Hace varios años Anette Cuburu formó parte del programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa, sin embargo, no tiene una amistad con Andrea Legarreta, una de las conductoras estelares de este matutino. En una reciente entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda para su programa de YouTube "En casa de Mara", contó que dos mujeres de este programa inventaron su amorío con Raúl Araiza.

Cuando Anette Cuburu estaba en "Hoy" y surgió el rumor de que tenía una relación amorosa con "El negro" Araiza, estaba casada con Alejandro Benítez, un alto ejecutivo de Televisa. Dicho chisme la afectó laboral y personalmente.

Tiempo después de este rumor Anette Cuburu y Alejandro Benítez se divorciaron; su ex esposo creyendo que le había sido infiel, se encargó de cerrarle las puertas para conseguir nuevos proyectos, situación que la mantuvo en una fuerte depresión.

En su charla con Mara Patricia Castañeda, Anette Cuburu mencionó que dos mujeres del programa "Hoy", inventaron su romance con Raúl Araiza para perjudicarla. "Había dos personas que no querían que yo estuviera en 'Hoy', porque las opacaba, porque les hacía sombra". La periodista de espectáculos (ex esposa de Vicente Fernández Jr., primogénito del cantante Don Vicente Fernández), le preguntó si una de estas personas había sido Andrea Legarreta, como mucho se ha dicho; simplemente se abstuvo de dar los nombres.

"Es increíble que las mujeres, entre nosotras, de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacar lo mejor de nosotras". Lo que si dejó muy en claro es que entre Andrea Legarreta y ella jamás habrá una amistad. "Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo", expresó Anette Cuburu, quien actualmente forma parte del elenco del show matutino "Venga la Alegría" de TV Azteca.

En la opinión de la conductora de televisión Anette Cuburu, Andrea Legarreta decide de quién ser amiga y entre ellas nunca se dio una amistad, "tampoco a mí me gusta forzar las cosas". La también actriz de televisión originaria de Mexicali, estado de Baja California, México, dejó muy en claro tener a sus amigos y que no anda por la vida buscando nuevos. "Yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco".

Aunque no es amiga de Andrea Legarreta si lo es de Galilea Montijo, otras de las conductoras estelares del matutino de Televisa. Anette Cuburu manifestó que la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, es una persona a quien "voy a adorar toda mi vida". Aseguró que Gali tiene un corazón enorme e hizo por ella "cosas preciosas que nunca voy a olvidar, que me hizo crecer".