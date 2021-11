Anette Cuburu en bikini negro desde Cozumel enamora a todos sus fans

Anette Cuburu de 46 años de edad tiene a todos con el ojo cuadrado, esto después de aparecer con un bikini espectacular con el cual se le miraba un cuerpo increíble y es que la rubia tiene uno de los cuerpos mejor trabajados de la farándula mexicanas, además de un carisma mágico.

Fue en Cozumel donde Annette Cuburu derrochó pasión total con esa figura, ya que se puso un bikini en color negro donde se puede ver lo bien trabaja que esta su figura la cual cuida con muy buena alimentación, además de mucho ejercicio, es por eso que sus seguidores le dicen a cada momento que tipo de ejercicios hace para tener esa figura.

"@anetteoficial gracias por visitar la isla de Cozumel Q. Roo el ligar donde Nací .... Saludos cordiales y espero disfrutes Mucho", "A disfrutar..eso lo más hermoso que dejamos a los hijos..los momentos, eso no tiene valor", "Guapa te mereces todo lo mejor disfrute tus vacaciones con tus tesoros", escriben los fans de Annette Cuburu

Otra de las cosas por las que Annette Cuburu es muy querida por sus fans es por la frescura que le mete a Venga la Alegría, ya que le da un toque muy familiar por lo que muchos consideran que debe estar más tiempo en el matutino, pues lo hace excelente.

Anette Cuburu en bikini negro demasiado espectacular/Instagram

Para quienes no lo saben estar en la conducción ha sido algo difícil para Annette Cuburu pues en el pasado fue vetada por Televisa, algo que hasta la fecha sigue considerando como una verdadera estupidez, pues para ella ese tipo de reglas no le favorece a nadie.

Estar vetada y darme cuenta que cada día iba hacer una obra de teatro y me la cancelaban un día antes del estreno o llamaba a Televisa y no me contestaban o a tv Azteca no me tomaban la llamada, dice Annette Cuburu.

Amiga de Galilea Montijo

Annette Cuburu ha dejado en claro que pertenecer a otra televisora no le impide ser miembro de los integrantes de Televisa, como Galilea Montijo quien es gran amiga de la presentadora de Venga la Alegría desde hace tiempo.

