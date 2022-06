Anette Cuburu irreconocible a sus 14 años con su look enternece a las redes sociales

Anette Cuburu de 47 años de edad, compartió en redes sociales, algo que deseaban ver sus fans desde hace tiempo, se trata de una foto antes de ser famoso y cumplió dicha petición, pues se trata de cuando apenas tenía 14, además aparece con brakets lo que enterneció aún más a sus seguidores, además de una cabellera color castaño.

En la foto se puede ver a una Anette Cuburu muy feliz de la vida sin nada que temer, pues ella ha dicho en ocasiones que toda su niñez y adolescencia estuvo plagada de cosas muy buenas, algo que agradece con el corazón, por lo que ahora hace lo mismo con sus hijos, manteniendo la costumbre.

"Me encanta este #tbt tenía 14 la edad que ahora tiene mi hija,no saben la lata que di para que me compraran ese reloj swatch gigante y me urgía que me quitaran los brackets para venirme ya a la cdmx a perseguir todos mis sueños que afortunadamente y gracias a dios y mucho esfuerzo hoy son una realidad los besos me los dio mi hermana @ichacuburu Que nadie te diga que no se puede!!", escribe la famosa.

Y es que la también conductora de Venga la Alegría está muy feliz de compartir con sus fans esos recuerdos que para ella son invaluables, pues si echas un vistazo a sus recientes publicaciones, podrás ver como disfruta a su familia al máximo con un amor en el que ocasiones le causan algunas lágrimas por la nostalgia que siente.

"Hermosa siempre con sello de mujer!!!!!, que tiempos", "Pues sigues igual de BELLA y como los mejores vinos. Me encantan las manzanas maduras", "Aparte de hermoza y luchadora eres fan de los swacht yo tengo varios jellys....eres bella @anetteoficial", "Se lo que tú quieres ser es la meta de todos", escriben las redes al ver su foto.

Cabe mencionar que Anette Cuburu también se ha encargado de motivar a todos sus fans cada semana en Venga la Alegría, donde es la conductora del matutino desde hace un tiempo y donde ha demostrado que tiene todo para ser una gran conductora, además le encanta ser una mujer muy movida en lo que hace.