Anette Cuburu le hace la competencia de moda a Cynthia Rodríguez con sus vestidos a media rodilla

Anette Cuburu de 45 años no se quedó de brazos cruzados y le hizo la competencia a Cynthia Rodríguez de 36 años después de que está última impusiera moda en redes sociales con unos shorts a la cintura muy veraniegos, por lo que decidió mostrar la moda que ella está imponiendo entre sus fans, se trata de los vestidos a la rodilla, dicho outfit se está convirtiendo en la marca de la guapa rubia pues es muy común que la veamos con estos diseños los cuales se le ven espectaculares.

Con manga o sin manga, Anette Cuburu sabe como se debe llevar un vestido a la rodilla con elegancia, pero sin quitarle la sensualidad que siempre la ha caracterizado en la pantalla chica, pues no pondríamos a dudar que ella siempre se ha convertido en una de las conductoras más deseadas de la televisión.

Algo que le encanta resaltar a Anette Cuburu con sus vestidos es que sus hombros lleven algún tipo de detalle, esto para darle más presencia al diseño de la conductora, ya que como una de las titulares de Venga la Alegría debe de llamar demasiado la atención, por lo que esté diseño en color tinto con una especie de hombreras hizo que la mujer resaltara mucho en el foro de televisión, además una media cola con la cual se ganó los halagos de sus seguidores a quienes le encanta ver a Anette Cuburu vestida de esta manera.

"Que bien te ves mándame tu secreto para verme así como tú", "Te ves siempre super guapa", "o consigo verte un defecto ..... Pfv secuéstrame y nunca me regreses hahahaha", "Ese vestido está muy bonito y el color te sienta muy bien, muy elegante!", "Tu muy bien Anette", le escribieron a Anette Cuburu en su Instagram alcanzando más de cinco mil likes.

En otro vestido en color pistache de acuerdo con sus seguidores, Anette Cuburu lució radiante, ya que se miraba como una mujer de la realeza con esta pieza, la cual era abierto de la parte de abajo y con varios patoles, lo cual hacia que el vestido se mirara de lo más elegante, sin contar los enormes aretes que la rubia lució muy parecidos a unas perlas, pero mucho más grandes causando emoción entre sus fans, pero más sobre los que saben de moda.

"¿Tu vestido que marca es?", "Mujer encantadora y muy sensual admirable y respetable mis bendiciones para ti hermosa", "Muy guapa y elegante saludos", "Belleza, elegancia, clase y distinción... Tanta maravilla (y me quedo corto) en una sola mujer ya no se ve tan fácilmente hoy día. Anette, tus excelsos atributos te convierten en una especie en vías de extinción", le escriben a Anette por su vestido.

Los colores oscuros son los que resaltan la piel de Anette Cuburu y más cuando son en petróleo, un tono que no a muchas mujeres se les ve bien, pero como era de esperarse la rubia sabe como hacer para que le luzcan, como el que usó el 21 de abril que a pesar de verse algo acalorado, la conductora lo porta con mucha frescura, además siempre tiene una sonrisa para que cualquiera cosa se le vea increíble, pero también sexy, ya que un hermoso escote causó sensación entre sus admirados, quienes le han dicho a Anette Cuburu que se carga tremendo cuerpazo.

Como ya se había dicho al principio a Anette Cuburu le gusta que sus vestidos tengan algo peculiar, ya sea hombreras, patoles o accesorios, pero el que usó esta vez era muy sexy, ya que era un vestido forrado con una especie con la cual hizo que Anette Cuburu se viera de lo más coqueta, ya que este detalle resaltó por todo lo alto su físico, además usó un cabello suelto como el de una actriz de Hollywood causando gran revuelo entre fans.

El coral jamás ha pasado de moda y mucho menos en el mundo del espectáculo, por lo que Anette Cuburu sabe posarlo como toda una reina, prueba de esto fue un vestido de lo más sencillo, pero solo con un par de accesorios y el peinado correcto, Anette Cuburu sabe como lucirlo, ya que logró tener más de seis mil likes, además de varios elogios, como era de esperarse no hay foto en que no le digan a Anette Cuburu que se ve espectacular.

"Hola Anette, eres un encanto de mujer, carismática, sonriente, profesional, hermosa wow me quiero casar contigo", "Que lindo cuerpo tienes como me gustas te mando besos princesa", "Lo mejor de ti es que eres súper auténtica y no buscas protagonismo como otras.... te ves súper bonita", "Buen gusto para vestir elegancia y belleza", le escribieron a Anette Cuburu.