Anette Cuburu tiene la lengua más larga de Venga la Alegría y hasta se la mide

Anette Cuburu de 47 años de edad, sorprendió a todo el foro de Venga la Alegría por una peculiar razón, pues tiene la lengua más larga del matutino, pues uno de sus compañeros la midió con una cinta y dejó a todos asombrados, pues era algo que ella mismo sabía por lo que quiso impresionarlos.

Fue William Valdés quien decidió decirle a sus compañeros que Anette Cuburu tenía una de las lenguas más largas del medio de la farándula mexicana, pues mide aproximadamente ocho centímetros, incluso la cámara se acercó más ver si lo que decía el conductor cubano era verdad y en efecto lo es.

Pero eso no fue todo, pues la misma titular del programa les dijo a sus compañeros que sabía hacer otros trucos con la lengua, por lo que empezó hacer formas con ella, dejando a todos impactados, pues no solo le dieron like al momento, también le hicieron saber a la famosa que es muy divertida.

"Eres lo máximo Anette!", "Que belleza estás divina, una reina", "Que bella y hermosa estas como siempre saludos, hermosa", "Hermosa señora, ojalá así la viéramos en el programa, tan sexy", "Ay Anette ya no sé ni que decir es que me dejas sin palabras. Estás exageradamente hermosa", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Anette Cuburu lleva unos años en Tv Azteca donde afirma que la han tratado muy bien y que además nunca se ha mentido en un escándalo en dicha televisora, ya que hace lo mejor que puede para salir adelante sin la necesidad de crear polémica, además sus fans se lo aplauden.

El buen vestir también es parte de esta guapa rubia quien se deja ver con vestidos apretaditos a la rodilla, los cuales se le ven espectaculares, además lleva muy buena química con el resto de sus compañeros, quienes la quieren mucho, ya que se ve reflejado en todo momento.

Cabe mencionar que la artista también es aplaudida por no soportar las injusticias, pues en más de una ocasión lo ha demostrado, por lo que esto habla muy bien de ella y la imagen que siempre cuida.

Leer más: La Mala Rodríguez desde la tina y comiendo espagueti explota las redes