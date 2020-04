Anette Michel, Israel Jaitovich y su historia de amor poco conocida

El actor y conductor de televisión Israel Jaitovich revela que él y la también actriz Anette Michele, protagonista de telenovelas como Al norte del corazón y Cuando seas mía, la ayudó para que su carrera comenzara a despuntar en México, además tuvieron un romance.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, Israel Jaitovich también da a conocer que Anette Michel pudo haberle sido infiel cuando estaban juntos.

Israel le contó a Gustavo Adolfo Infante que años atrás, Anette y él fueron pareja sentimental y quizá pocos lo saben, puesto que fueron muy discretos en su relación.

Jaitovich mencionó que conoció a Anette cuando él era piloto de automóviles y ella edecán. La mamá se Anette se tuvo que ir a vivir al extranjero y ella se quedó en México, donde poco a poco comenzó su carrera artística.

Puedes leer: Así lucen hoy en día Manuel y Pablo, los gemelos de "Mi corazón es tuyo"

Jaitovich ayudó a Anette a conseguir protagonizar Al norte del corazón, al lado de Jorge Luis Pila, con quien comenzaría a involucrarse sentimentalmente ella.

Anette, además de actriz, se ha desarrollado profesionalmente como conductora en programas como Tempranito, Venga la Alegría y MasterChef México.

Israel, quien en sus inicios en la farándula mexicana actuó en telenovelas como Capricho y Valeria y Maximiliano señala que Anette pudo haberle sido infiel en esos años.

No, no me engañó… bueno sí, no… sí me engañó, ¿verdad? No me hagas encabrona*”, refiere Jaitovich.