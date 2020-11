Anette Michel con vestido de novia acapara miradas en MasterChef México

Anette Michel de 49 años de edad está dando mucho de que hablar en la nueva temporada de MasterChef México 2020, pues la guapa mujer se presentó con un vestido en color blanco demasiado elegante, incluso los fans de la también actriz le hicieron saber que es uno de los outfits más impactantes desde que se convirtió en la conductora del reality show, ya que parecía una novia.

Para quienes no lo saben Anette Michel es una de las mujeres con más elegancia en el mundo del espectáculo, desde su manera tan propia de hablar con el público, hasta los oufits que elige en cada ocasión Anette Michel se ha convertido en un elemento importante para Masterchef México y con este vestido el cual alcanzó más de 15 mil, la famosa se volvió a consolidar con su público.

Incluso hubo quienes vieron a Anette Michel como una verdadera novia de blanco con dicho vestido, pues la forma del diseño era muy semejante al de una boda, por lo que gustó más al público quien siempre ha dicho que Anette Michel es una mujer entregada en todo lo que hace, pues siempre está trabajando.

Ya han pasado los años, octava temporada y pues siempre la ilusión del foro las luces estar nuevamente te digo, haciendo lo que amo, dijo Annete Miche, quien al igual que los jueces se renovó, pues ahora llegó con un cambio de look muy imponente con si cabellera plata con rosa la cual dio mucho de que hablar en su nuevo regreso.

Fíjate nada más con gris, morado, con rosa iban a ver varias facetas de mi, me animo, me atrevo, me gusta, yo empece mi carrera como modelo y la verdad es que a mi me encanta, dijo Anette Cuburu para Venga la Alegría en una entrevista antes de que arrancara el reality show.