¿Anette Michel estaría dispuesta a trabajar con Galilea Montijo en el programa Hoy?

Anette Michel tiene una trayectoria artística de 25 años en TV Azteca, televisora donde ha protagonizado varias telenovelas como "Al norte del corazón" y programas como "MasterChef México". Con tantos años de experiencia en este medio, ¿le gustaría en algún momento estar en el programa "Hoy" trabajando al lado de Galilea Montijo?

Como muchos sabrán, tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta son las conductoras estelares de este show de televisión, uno de los programas de mayor rating en nuestro país. En una entrevista Mara Patricia Castañeda tuvo con Anette Michel, le preguntó si le gustaría estar en "Hoy", a lo que la conductora de televisión originaria de Guadalajara, Jalisco, manifestó que no le gustaría estar en un proyecto donde no hubiera hermandad.

La ex novia del actor Israel Jaitovich, señaló que anteriormente le preguntaron también sobre si le gustaría estar en "Venga la Alegría" de TV Azteca, la competencia del matutino de Televisa. "Siento que son programas que están redondos, lo dije también en Azteca, siento que son programas que tienen a su familia completa, no se trata de una empresa, pero no sé si realmente me necesitarían".

Mara Patricia Castañeda, ex esposa de Vicente Fernández Jr., hijo mayor del cantante Don Vicente Fernández, quería una respuesta más específica, por lo que volvió a preguntarle a la conductora de "MasterChef México" si a ella le gustaría estar en "Hoy". Esta fue su respuesta:

A mí me gustaría estar en donde la empresa también quiera que yo esté.

Dejó muy en claro que su sueño es seguir trabajando. "Tengo muchas ganas de estar en un proyecto como cuando pasó en 'Tempranito', como 'Cuando seas mía', como pasó con 'MasterChef', en que llegas a la junta y dicen: 'haber Anette tengo este proyecto para ti', que se te hace agua la boca por estar en ese (proyecto) y decir: 'claro', por supuesto que eso es lo que deseo, ¿en donde?, no importa, ya no es una cuestión de empresas, ya es una cuestión en mi momento, después de 25 años de carrera, en el que quiero seguir experimentando eso".

Anette Michel resaltó no querer estar en un proyecto donde no sea del agrado de sus compañeros. "Luego yo veo programas, sin decir nombres, en donde dices: 'ay por Dios, estos no se quieren ni tantito', en un programa de conducción, donde están varios juntos tiene que haber hermandad, si no la hay, estás jodido, no va a subir tu rating".

¿La actriz habrá mandado esta indirecta a Galilea Montijo y el resto del elenco del programa "Hoy" o a "Venga la Alegría"?

Si bien es cierto que Galilea Montijo es una de las conductoras de televisión más seguidas, constantemente surgen varios rumores sobre ella. Recientemente se dijo que ella sería una de las conductoras mejor pagadas de México. Supuestamente la esposa del político Fernando Reina Iglesias tiene una fortuna de 2 millones de dólares.

En un encuentro que tuvo con la prensa de espectáculos, Galilea Montijo desmintió todo esto, señalando que era muy peligroso y delicado el darse a conocer este tipo de información y además, falso. Mencionó que en dado caso de ser reales esos millones de dólares que dicen tiene en el banco, se sentiría muy orgullosa, ya que lleva más de 20 años trabajando sin parar y que lo mucho o poco que tiene ha sido a base de su trabajo "y gracias a Televisa que me ha dado trabajo".