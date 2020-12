Anette Michel y el famoso actor con el que tuvo un matrimonio de cuatro meses

México. Anette Michel, actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, México, y quien participa actualmente como conductora en el programa MasterChef México, está casada desde 2008 con el empresario Gregorio Jiménez, pero antes lo estuvo con el actor famoso Jorge Luis Pila, con quien sostuvo un noviazgo de casi cinco años y un matrimonio de cuatro meses.

Anette Michel, una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo mexicano y quien ha sido protagonista de telenovelas como Al norte del corazón y Se busca un hombre, en Televisión Azteca, duró poco casada con Pila, y supuestamente todo acabó entre ellos porque él le habría sido infiel con otra actriz.

Al norte del corazón fue una telenovela que produjo Televisión Azteca en los años 90, en 1997 para ser exactos, y la protagonizaron Pila y Michel; en ese entonces se habrían enamorado y estuvieron juntos por poco más de cinco años.

La pareja decidió casarse, perio solo duró junta cuatro meses, y tras hacerse público su divorcio, Anette informó por medio de un comunicado de prensa su decisión de separarse de Pila.

Los rumores entorno a su separación corrieron como reguero de pólvora y se decía que Pila engañó a Michel con la actriz colombiana Aura Cristina Geithner, pero Anette desmintió la información alegando que la razón de la ruptura era la distancia entre ambos.

Y en abril de 2019, Anette estuvo como invitada en el programa La Saga con Adela Micha y al tocar el tema de ese divorcio dijo que se produjo por la lejanía entre ambos, ya que él se había ido a hacer una novela en Argentina y eso desgastó mucho su relación.

El divorcio entre Anette y Jorge Luis fue rápido, ya que no se casaron por la iglesia, dijo Anette.

Ni siquiera me había casado por la iglesia y que bueno, como yo soy mocha, católica, para mí eso sí era muy importante. Fue porque él no era creyente y me pareció justo que no fuese ahí una broma. Hubiera sido delicado, engorroso y desagradable", señaló Anette en La Saga.