Ángel Gabriel, así responde cuando le preguntan quién es su padre

El cantante Ángel Gabriel, el hijo mayor de Gloria Trevi, quien tiene 17 años de edad, ya se ha lanzado oficialmente como cantante y está listo para enfrentar cualquier pregunta por parte de la prensa.

A finales de 2019 estrenó Si te encuentro sola y este fin de semana dio a conocer Besos Menos. El primero es una balada rítimica y el segundo una balada romántica que espera colocar en el gusto de sus fans.

De acuerdo a información que publica Agencia Reforma, el adolescente confiesa que cuando le preguntan por su padre él siempre se refiere a Armando Gómez, el esposo de su mamá, como su único padre.

Yo tengo un padre y es Armando Gómez. Él es quien me crió, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado."