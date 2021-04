Ángel Gabriel defiende a su mamá Gloria Trevi de las críticas por su pasado: "es una chingona"

Ángel Gabriel salió en defensa de su mamá la cantante mexicana Gloria Trevi, en una entrevista que tuvo con la conductora de televisión Mara Patricia Castañeda. El joven quien en el 2019 llevó a cabo su lanzamiento musical, habló con respecto a las constantes críticas que recibe su progenitora en redes sociales sobre el controvertido pasado que vivió.

Como muchos recordarán Gloria Trevi estuvo envuelta en el mediático escándalo del Clan Trevi-Andrade; enfrentó un proceso legal acusada de rapto y corrupción de menores, permaneciendo más de cuatro años de prisión entre Brasil y México.

"Nuca me ha afectado, la verdad", expresó Ángel Gabriel. Contó que desde que tenía cinco años de edad, veía videos de su mamá en YouTube así como los comentarios, "las cosas que la gente decía y pues a mí la verdad no me afecta".

La gente puede decir lo que quiera, al final del día sólo hay una verdad y al final del día, también, mi mamá es chingona.

Asimismo el hijo de Gloria Trevi dejó muy en claro, que nunca le ha prestado atención a esos comentarios con malas intensiones sobre la mujer que le dio la vida. "A mí me importa lo que piensa la gente que sí me quiere y me apoya, los que solo están para derrumbar y decir cosas sólo por decir pues no".

Ángel Gabriel nació mientras la cantante de temas como "Pelo suelto", "El recuento de los daños", "Me lloras" y muchas más, estaba en una cárcel de Brasil. Se dice que el joven es hijo del ex productor musical Sergio Andrade, otros dicen que es hijo de un custodio que trabajaba en el penal.

Anteriormente el joven cantante dejó muy en claro quien era su papá; en un encuentro con varios medios de comunicación, le preguntaron sobre su progenitor a lo que él respondió: "yo tengo un padre y es Armando Gómez (esposo de su mamá), el es quien me crió, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas, lo amo demasiado".