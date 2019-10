Ángel Gabriel entre lágrimas recuerda a Ana Dalay

Este lunes se llevó a cabo la primer rueda de prensa de Ángel Gabriel, el hijo de la exitosa cantante, Gloria Trevi. Se vivió de todo en la presentación del joven y lo que los periodistas no podían dejar pasar era el tema de su fallecida hermana, Ana Dalay, la hija primogénita de Trevi con Sergio Andrade.

En el contexto de la rueda de prensa, el joven fue cuestionado por su sentir sobre la bebé y él contestó nostálgico:

Yo siempre me imagino cómo sería tener a mi hermanita mayor, siempre me lo imagino, y yo sé que ella me está viendo en el cielo, y está orgullosa de mí, y la voy a hacer más orgullosa".

Mientras Ángel Gabriel manifestaba su tristeza por no contar con su hermana mayor, su madre no pudo contener las lágrimas sin decir palabra alguna. Recibió un aplauso de los presentes y continuó con la conferencia contestando preguntas a los reporteros.

Ana Dalay fue la primera hija de Gloria Trevi, nacida entre el infierno de su carrera artística, la menor murió en condiciones muy extrañas y se creó todo un mito sobre ella, años más tardes la cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante habló sin censura sobre la muerte de la pequeña.

Claro que me pregunté dónde estaba, cuando supe que me habían mentido, hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo, habló conmigo y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra. No, no tengo un lugar dónde llevarle flores, pero tengo mucha gente a la cual entregarle esa flor sin vuelta y hacer el bien".