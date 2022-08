Ángel Kuri encuentra su inspiración en el arte musical

El cantante Angel Kuri comenzó su carrera musical con un estilo como Pop y R&B latino, géneros con los que desea cautivar al público y al mismo tiempo demostrar su potencial en el medio artístico.

Nuevo sencillo

En entrevista para DEBATE, el cantante presenta su más reciente sencillo “Droga natural”, un tema dedicado al amor y que nos muestra una fusión de R&B y reggaetón, lo que la hace un tema lleno de ritmos urbanos baila

Ángel Kuri se obsesiona por la música/Cortesía

bles. La letra nos remite al deseo que una persona puede sentir por otra. “Es un tema que lancé unos meses, es una canción romántica con ritmos urbanos, pop y también de R&B que la puedes bailar, también es para dedicarla”, mencionó.

Próximo material

Ángel Kuri adelantó sobre su nuevo EP que contendrá seis canciones las que promete ser la punta de lanza de una larga trayectoria del joven talento. “La próxima canción se llama Constelaciones con tintes urbanos, baladas, R&B y el disco estaré publicando por sencillos para que estén pendientes en las plataformas digitales. Para el cantante y también actor no descartó la oportunidad de regresar a sus orígenes de la actuación y pisar de nueva cuenta los escenarios de un teatro. “Me encanta mucho la actuación, extraño estar ahí, he hecho teatro musical con Lolita Cortés, tambien he estado independiente, pero me fascina”. finalizó.

