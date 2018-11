El discurso que tenía Ángela Aguilar si hubiera ganado el Grammy

Heredera de una potente voz, una voz que te enchina la piel. Es nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, así como hija de Pepe Aguilar. La joven cantante Ángela Aguilar a sus escasos 15 años de edad, logró conquistar (y con creces) el escenario de los Latín Grammy en su edición 2018.

Luciendo un atuendo muy mexicano, la bella Ángela Aguilar interpretó de manera excepcional su versión del conocido tema "La Llorona", que forma parte de su material discográfico "Primero soy mexicana".

Con dicho álbum, Ángela Aguilar obtuvo dos nominaciones al Latín Grammy: "Mejor Nuevo Artista" y "Mejor Álbum de Mariachi". Aunque no ganó ninguna de sus nominaciones, pero la hija del gran Pepe Aguilar si ganó el respeto y admiración del público con su presentación.

"Aún me emociono mucho cuando recuerdo que yo estaba cantando ‘La llorona’ y la gente se comenzó a parar...se pararon para aplaudirme. Fue una emoción muy grande", contó la cantante Ángela Aguilar en entrevista exclusiva para Univisión Entretenimiento.

Asimismo en dicha entrevista para Univisión Entretenimiento, la más pequeña de la Dinastía Aguilar, reveló lo que hubiera dicho en caso de haber ganado uno de los Latín Grammy a los que estaba nominada.

Quería decirles a las niñas que no creen que no van a lograr su sueño, que luchen por él. Yo soy una de las pocas mujeres que canta mariachi y quiero que otras niñas sepan que pueden luchar por su sueño, aunque sea en algo donde no hay tantas mujeres.