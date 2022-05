Ángela Aguilar aparece con vestido de lo más sencillo tras burlarse de tenis económicos

Ángela Aguilar de 18 años de edad, ha sido muy criticada en los últimos días, prueba de ello ha sido por haberse burlado de unos tenis de marca mucho más económica al compararlos con unos Balenciaga los cuales son demasiado caros, es por eso que ahora portó un vestido más sencillo.

Con un vestido muy sencillo al estilo mexicano, pero sin compartir marcas, Ángela Aguilar decidió ponerse dicho outfit muy primaveral con el que cautivo a sus fieles fans, aunque también recibió hate, ella lejos de ponerse a pelear, pues prefiere que las redes hablen prefirió posar de la mejor manera con sus gafas de sol y sus zapatillas de plataforma.

"Eso se llama Estilo awww que preciosa guapa bella Hermosha", "Que guapa eres Ángela Aguilar te envío, saludos desde Acuña Coahuila y me gustan mucho tus canciones", "Se burla un par de tenis que no son originales, que de gracias a Dios que la gente escucha su música porque gracias a eso tiene para poder comprárselos si no, no tuviera ni para comer", escribe las redes.

Para quienes no lo saben Ángela Aguilar siempre ha portado marcas de lujo, es decir, la hemos visto con prendas Gucci o Balenciaga, algo que le festejaban sus fans, pero después del video que circuló en las redes las cosas no salieron del todo bien, pues muchos de sus verdaderos fans se sintieron ofendidos.

Dejando un poco la polémica, hay ocasiones en que la hija de Pepe Aguilar le es fiel a sus tradiciones mexicanas, pues no solo en los conciertos se deja ver con vestidos folclóricos, también ha portado blusas muy mexicanas con las que deja en claro que sí consume productos elaborados en nuestro país contrario a lo que las redes piensan.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar a pesar de los escándalos está muy centrada en su carrera, pues hace poco se acaba de lanzar como solista, es decir decidió hacer su primera gira sola sin la demás dinastía, pues como muchos ya lo sabían ella deseaba crecer, pero de manera individual, por lo que ahora la vemos preparando sus conciertos en solitario.