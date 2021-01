Ángela Aguilar arruina su cabello con nuevo look y sus fans se molestan

Ángela Aguilar de 17 años vuelve a desatar reacciones de todo tipo en Instagram esto después de haberse pintado el cabello verde menta, uno de los colores que más la agradan a la cantante nacida en Estados Unidos, quien es una de las máximas exponentes de la música ranchera pues basta con escuchar su voz para quedar hipnotizado con su talento.

Regresando con el look de Ángela Aguilar, desde el año pasado la joven, se ha encargado de experimentar con nuevos looks de cabello, pero al parecer este lleno a la hija de Pepe Aguilar, quien quedo emocionada por el resultado que obtuvo, es por eso que se tomó una sesión de fotos con su caballo troyano el cual ama montar, pues para quienes no lo saben la chica es una experta cabalgando.

Más de 500 mil likes recibió Ángela Aguilar en su foto donde se le ve con una sonrisa radiante al cambiarse el look una vez más, pero eso no es todo, pues la artista aparece con una cintura demasiado pequeña con la cual deja a más de uno sorprendido, pues desde hace tiempo se ha dicho que la figura de la intérprete de La Llorona es única.

"Tan Bella, pero ese color No te va, pierdes esa Esencia que tienes Tu", "No no mi amor no empieces a echarte a perder ese cabello no le va! Saludos", "Que bonita Ángela amo tu voz, eres una inspiración para mí, espero un día ser así de conocida como tú eres muy linda", le escriben a Ángela Aguilar por lo guapa que se ve con ese color de cabello el cual le va de maravilla.

Para quienes no lo saben Ángela Aguilar es una promesa en la música ranchera, ya que pertenece a una de las dinastías más populares del medio artístico, la cual fue fundada por Antonio Aguilar su abuelo quien era un ídolo en la Época de Oro del cine mexicano al igual que su esposa la recién fallecida Flor Silvestre.

A pesar de que Ángela Aguilar ya no tiene a sus abuelos les enseñaron muchos valores, el más importante fue la humildad el cual tienen todos los miembros de la familia de Ángela Aguilar, además son una de las familias más unidas del medio desde hace tiempo.

Y es que basta con ver las fotos de Ángela Aguilar a lado de sus padres y hermanos donde se puede ver el amor que hay entre cada uno de ellos, por si fuera poco Ángela Aguilar cada que puede les dice a sus fans la importancia de decirle a sus seres queridos todo el tiempo que los quieren.

Pero ahora hablemos del buen vestir de Ángela Aguilar, ya que muchos envidian la manera en como se viste Ángela Aguilar quien pasa de portar ropa ranchera a exclusivos modelos como Gucci o Dolce & Gabbana por lo que más de uno queda con el ojo cuadrado al ver a la joven con dichos diseños los cuales le van de maravilla.

Ángela Aguilar con su cabello verde/Instagram

Cabe mencionar que Ángela Aguilar también es una joven que ha sabido crear su imperio de fans, pues más de cuatro millones de seguidores la respaldan en Instagram quienes están al pendiente de todo lo que hace la famosa promesa juvenil quien tiene una encantadora voz, además una personalidad única es por eso que Ángela Aguilar es muy querida.