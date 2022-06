Ángela Aguilar aún demuestra más humildad descalza por las calles de Mérida

Ángela Aguilar de 18 años de edad, sigue dando ejemplos de humildad absoluta, prueba de ello fue la foto que compartió en su cuenta de Instagram donde se le ve completamente descalza por las calles de Mérida, donde deja en claro que quedó enamorada de dicha ciudad, pues como ya lo saben acaba de ofrecer un concierto ahí.

Por si fuera poco, Ángela Aguilar recalcó que desde su llegada a dicha ciudad, todo le encantó, desde su comida hasta su paisaje, fue tanto el amor que le agarró a la ciudad, que ahora apareció descalza por sus calles con un outfit muy básico una blusa en color blanca, así como un pantalón mezclilla acampanado hasta la cintura con el que enamoró a todos sus fans.

"Eres lo mejor que nos ha pasado", "@angela_aguilar_ mi hermoso Mérida ojalá y vuelvas pronto son bienvenidos a la blanca Mérida", "Igual mi amor eres lo mejor que me a pasado te amo", "Gracias también eres lo mejor que me has pasado", "Coleccionaria tus fotos.. escribo coleccionaria.. linda linda linda", "@angela_aguilar_ yo también te extraño mucho mi amor", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben hace unas semanas la hija de Pepe Aguilar, estuvo en la polémica por haberse burlado de unos tenis muy económicos comparado con los suyos, los cuales son demasiado caros, es por eso que muchos internautas criticaron su actitud, pero lejos de justificarse la artista no dijo nada.

A pesar de todos los chismes y escándalos, Ángela Aguilar sigue firme en su trabajo, pues muchos pensarían que las fotos que se revelaron de la cantante del regional mexicano, con Gussy Lau hundirían su carrera, pero como una artista profesional, salió adelante, pues quiere ser una de las mejores en su género.

Cabe mencionar que la chica se ha refugiado con su familia durante todo este tiempo, pues después de haber lanzado un video donde le pide perdón a su público por haberse filtrado su intimidad, ella de inmediato regresó con todo en una serie de conciertos que realizó con un lleno total, donde dejó en claro porque es representante de los Aguilar.