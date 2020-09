Ángela Aguilar celebra la Independencia de México luciendo sus hermosos vestidos

Ángela Aguilar se ha convertido en toda una promesa de la música mexicana y no es para menos, ya que es descendiente de grandes cantantes que México ha dado al mundo. Sus abuelos paternos son Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y su padre Pepe Aguilar, quien le produce gran parte de la música que interpreta. La joven cantante no solo ha conquistado al público con su fascinante voz, sino también son los vestidos que usa en sus shows.

Con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, Ángela Aguilar compartió una serie de fotografías en su feed de Instagram donde muestra algunos de los tantos vestidos muy a la mexicana, que ha usado en diferentes presentaciones.

En la recopilación de fotos de Ángela Aguilar, podemos verla luciendo hermosos vestidos en tonalidades negras, rosadas y rojizas, ajustado de su cintura y ancha de la falda. Es innegable la belleza y el potencial artístico que la nieta de Flor Silvestre posee. En su post la cantante de música mexicana expresó:

Soy solo una niña que porta tus trajes a dónde su garganta la lleva, me siento una exploradora cada vez que aterrizo en tus tradiciones que son tan ricas igual que tu comida, tu gente te hace y su amor te llena. México querido, es un honor ser de tu tierra.

Ángela Aguilar conquista con su grandiosa voz. Foto: Instagram @angela_aguilar_

Ángela Aguilar al mostrar sus vestidos mexicanos con motivo de la Independencia de México, recibió comentarios como estos: "una muñequita", "que honor que tu voz le cante a esta tierra que tiene todo, porque México lindo y querido, fan de tu voz que canta con el alma", "hermosa", "que fotos tan lindas, que mexicana, que humildad, que Diosa❤️", "mi más grande idola mexicana", "honor decir que tenemos cantantes así de grandes en México, orgullo ser fan de la familia Aguilar", y muchos más.

¿Quién asesora a Ángela Aguilar para el vestuario que usa en sus presentaciones o eventos a los que asiste? Detrás de los hermosos vestidos que usa esta bella joven de casi 17 años de edad, están su mamá Aneliz Álvarez-Alcalá y su abuela Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre. En una pasada entrevista para Univisión Entretenimiento, la hija de Pepe Aguilar comentó al respecto:

Tanto mi mamá como mi abuelita me dan consejos y juntas aportamos ideas para los diseños de mis vestidos. Yo tengo mucha comunicación con mi abuelita, le enseñamos a hacer video llamadas por Facetime y tengo mucho acercamiento con ella, seguido me felicita por mis logros y ella me ayudó a elegir mis vestidos.

"A mí me gusta vestirme bien, yo escojo y diseño casi todo lo que me pongo a diario y sé que a mucha gente le gusta cómo me visto, pero también hay comentarios negativos, lo importante es que sé quién soy y me siento feliz de compartirlo en mis redes sociales", mencionó Ángela Aguilar.

Bella y talentosa, así es Ángela Aguilar. Foto: Instagram @angela_aguilar_

En su álbum "Primero soy mexicana" Ángela Aguilar expresó precisamente eso, cuan mexicana es y lo orgullosa que está de serlo. En dicho álbum grabó varias de las icónicas canciones de la música mexicana como "Cucurrucucú paloma", "Cielo rojo", "La llorona" y otras más. En los agradecimientos del disco resaltó:

Deseo poder llevar estas grandes clásicas a las nuevas generaciones y que como yo, logren conocer más las historia de nuestro inigualable país. Mi música igual que un diamante, se necesita pulir para sacar el brillo, yo lucharé cada día para llegar a tener ese brillo cegador, para que México y ustedes estén orgullosos de mí, por eso, ¡primero soy mexicana!

