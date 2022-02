Ángela Aguilar comparte cuál es su ritual antes de dar show: "¡soy medio rara!"

México. La mayoría de los artistas son gustosos de llevar a cabo un ritual antes actuar o cantar y la famosa hija de Pepe Aguilar tiene el suyo. En entrevista con Todo para la Mujer, Ángela Aguilar comparte en qué consiste su ritual.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar bien vocalmente”, dice.

Respecto a su ritual, Ángela es clara al referir que su ritual consiste básicamente en estar concentrada en el inicio de sus espectáculos y no habla con nadie, excepto la gente de su producción, tampoco permite que nadie la toque.

Así esté algo desarreglada o luzca mal un detalle en su atuendo, a Aguilar le disgusta que alguien quiera tocarla. "Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que digo ‘ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar’. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina."

Y como parte del ritual de Ángela, empezar a calentar, modular su voz, entrar en concentración total y visualizar cómo quiere su concierto forma parte del mismo, añade.

Ángela se presentó el pasado viernes en Arena Ciudad de México con su show y según información en varios portales de noticias tuvo muchos asistentes, además interpretó muchos de sus éxitos musicales, entre ellos En realidad.

A Maxine Woodside del programa Todo para la Mujer, Ángela también le contó respecto a sus espectáculos que le encanta cambiarse varias veces de ropa, pero sus papás se lo prohiben, ya que pierde tiempo al hacerlo y es mucha presión a la que se somete.

Angela Aguilar, quien tiene 18 años de edad, también comparte en el mismo espacio radiofónico que en estos momentos no está enamorada de ningún hombre, solamente de su carrera, su familia, amigos y musica.

“Hay muchos galanes y pretendientes, pero no queremos eso ahorita, estoy enamorada también de mis caballos, de mis perritos y de la vida”, confiesa Ángela Aguilar.