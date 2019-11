Ángela Aguilar cree que la nominan para burlarse de ella

Ángela Aguilar realizó un en vivo en redes sociales donde mencionó que este año ha estado lleno de éxitos pero que todo se pondrá mejor el año que viene, pues tendrá gira en solitario ya que siempre ha estado acompañada de su familia en las presentaciones.

Pero durante la platica con sus fans le preguntaron que sentía al ser nominada a varios premios de gran magnitud, por lo que piensa que solo lo hacen para burlarse de ella, ya que no ha ganado ninguno causando un debate entre sus fans, pues le dejaron en claro que tiene tremendo talento.

"Siento que ya nada más me nominan para hacerme burla, porque yo nunca ganó nada okey la verdad (...) lo que digo es que a todos los premios que me han nominado no me he ganado ninguno, más que en los Premios Bandamax me gane uno...", dijo Ángela.

Por si fuera poco la joven dijo entre risas que ya no la nominen pues sí desea ganar un premio aunque dejó bien claro que todo lo hace por amor a la música pues lo lleva en la sangre ya que pertenece a una de las dinastías musicales más populares de México.

Recordemos que hace poco se llevaron a cabo los Premios La Radio donde se desató una pelea, pues Chiquis Rivera se le fue con todo a Frida Sofía, después de que la joven según hizo menos a Lupe Esparza líder de la agrupación Bronco, por lo que la grupera le reclamó su falta de respeto, pero Frida tampoco se quedó callada y arremetió en contra de ella en sus redes sociales.

Además Frida argumenta que fue Chiquis Rivera, quien empezó todo el escándalo, mientras que un programa de espectáculos dijo que la hija de Alejandra Guzmán habló de varios famosos que iban llegando al hotel donde se hospedaron todos.