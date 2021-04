Ángela Aguilar criticada por sus extensiones de mala calidad

Ángela Aguilar de 17 años de edad no eligió la mejor opción en cuanto a su cambió de look, pues unas extensiones no le favorecieron del todo.

En un video lanzado en Tik Tok, se le puede ver a la cantante bailando una de sus canciones, pero las fans se le fueron con todo, pues la imagen de cabello largo no les gustó del todo, menos la calidad de este.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que los fans están acostumbrados a verla con el cabello corto, por lo cual ni las extensiones le hicieron justicia.

Leer más: Dorismar se despoja de todo y enseña sus encantos en plena playa

Para muchos internautas las extensiones de la hija de Pepe Aguilar se miraban de muy mala calidad.

Aunque están fueron criticadas su vestimenta vaquera si fue elogiada, pues se miraba muy bien.

Ángela Aguilar además de cantar de maravilla, siempre se ha caracterizado no solo por cantar muy bien, sino por vestir de maravilla.

Leer más: Kimberly Loaiza y la ropa de lujo con la que va al súper

La persona que se ha encargado de cambiar muy hermosa a la intérprete de La Llorona es su hermana mayor Aneliz Aguilar, experta en moda.

Sheinbaum advierte sobre sequía en la CDMX

Suscríbete aquí a Disney Plus