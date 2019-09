Ángela Aguilar da tips para vestirte este 15 de septiembre

No cabe duda que Ángela Aguilar es un estuche de monerías y es que la chica compartió en su canal de YouTube los mejores looks que sus fans pueden usar para este 15 de septiembre, dejando a sus fans sorprendidos por las grandes ideas.

Rebozos como bufandas, sombreros y botas vaqueras fueron algunos de los modelos que lució la cantante en su video, dejando a todos con la boca abierta, pues Ángela cada vez luce más bella para sus millones de fans.

"Ángela hermosa te quiero saludos desde Aguascalientes llegué temprano espero mi corazón", "Que Hermosa Ángela!! Gracias por compartir, a ti te va todo, saludos a tú familia, Felices Fiestas Patrias", le escribieron a Ángela sus fans.

Por si fuera poco Ángela compartió el look que eligió para está noche y sus seguidores quedaron impactados pues la hija de Pepe Aguilar presumió una cabellera mucho más larga, dejando atrás el cabello corto que la caracterizaba.

Además la guapa artista de quince años subió otro video donde dijo la felicidad que siente por ser mexicana, exaltando varios puntos por los cuales está orgullosa, y es que como todos saben Ángela proviene de una de las dinastías musicales más populares de México, empezando por su abuelo, Antonio Aguilar, quien es un orgullo de la música ranchera.

"Lo que más me gusta de México yo creo son sus tradiciones, las tradiciones que han pasado de generaciones en generaciones y que hoy nos hacen quien somos inculcan valores y nos enseñan donde estamos y donde podemos llegar", fue el primer punto que dio Ángela.

"Yo creo que lo que más me gusta es la comida porque me encanta comer, me encanta comer tacos y chilaquiles y tortas pero si lo piensan que casi todos los platillos mexicanos son tortilla, proteína, salsa, crema, queso piensen cuantas cosas pueden ser así", dijo Ángela Aguilar.