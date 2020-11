Ángela Aguilar devastada e inconsolable en el último adiós a su abuela Flor Silvestre

La tarde de este jueves fue sepultada Flor Silvestre; la cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano, murió a sus 90 años de edad el 25 de noviembre de 2020 "apaciblemente y por causas naturales en su casa" en el rancho El Soyate, ubicado al sur del estado de Zacatecas, en el municipio de Villanueva.

Guillermina Jiménez Chabolla fue despedida como la gran artista y gran señora que fue en vida; la música del mariachi y de la banda acompañaron este motivo adiós a la hermosa Flor Silvestre. La esposa de Antonio Aguilar fue velada en la finca donde vivía y posteriormente, fue llevada hasta la tumba donde fue sepultado hace ya más de 13 años su amado Antonio, ubicada en lo alto del Cerro de San Cayetano, dentro del rancho El Soyate.

Al mediodía el cortejo fúnebre partió de la que fuera por muchos años la casa de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, rumbo al Cerro de San Cayetano, acompañados de la música de banda. Durante el último adiós de su abuela, Ángela Aguilar estuvo devastada e inconsolable. En su caminar al cerro antes mencionado, la joven cantante de éxitos como "La Llorona", lo hizo detrás de la carroza, con el corazón roto.

En la cuenta de Facebook de Pepe Aguilar, hijo de Flor Silvestre, se transmitió en vivo el último adiós de la cantante mexicana. Durante la misa de cuerpo presente a las afueras del mausoleo donde fue sepultada, su nieta Ángela Aguilar estuvo abrazada de sus hermanos Aneliz y Leonardo Aguilar. Ayer por la noche en sus redes sociales compartió este poema que escribió en memoria de su abuela Guillermina Jiménez Chabolla:

Era ella, mi bella Flor que me inspiraba a ser cada día mejor. Siempre bella, hasta cuando dijo adiós. Una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias siempre.

"Gracias Pepe por compartir este momento tan suyo, tan íntimo, para poder despedir todos a una gran señora", "descanse en paz la señora Flor Silvestre, ya camina de la mano de su gran amor Don Antonio Aguilar por los hermosos jardines del cielo, un abrazo a toda la familia y Dios les de pronta resignación", "se nos están llenado nuestras leyendas queridas, honorables y respetuosas, bendiciones para la familia", "se fue la reina de la canción ranchera, Dios la reciba en su santo seno y a la familia Aguilar le dé mucha fortaleza en sus corazones", "hoy todo México despide a una una gran leyenda con muchísimo dolor, sin embargo, su legado continúa con esta hermosa dinastía que pone muy en alto el nombre de México", y muchos más, fueron los comentarios de parte de los seguidores de Pepe Aguilar, durante la transmisión del sepelio de su mamá.

El cantante se comprometió a mantener a la familia unida, invitando a todos a dejar cualquier diferencia que hubiera entre ellos. "Yo me comprometo aquí, delante del cuerpo de mi madre y de los restos de mi padre, a hacer lo que el padre dijo hace rato, porque todo esto existe y existió por la unión de estas dos personas, hoy termina una era, en nuestras manos está la que sigue, yo me comprometo que por mí no va a quedar y que Zacatecas se seguirá escuchando en todo el mundo con el mismo respeto, con el mismo orgullo, con los mismos valores que nos enseñaron esta mujer y su marido".

Pepe Aguilar manifestó que desde que se murió su padre Antonio Aguilar, hace más de 13 años, su mamá Flor Silvestre ya se quería ir con él.