Ángela Aguilar es la reina del jaripeo con corset verde esmeralda que acentúa su cinturita

Una vez más Ángela Aguilar vuelve a deslumbrar al máximo con su corset en color verde esmeralda con el cual se miraba radiante en todos los aspectos, pero en especial su fantástica cintura de reloj fue la que emocionó a todos, pues ella contrario a otras famosas que requieren al bisturí para lograr ese físico el de ella es totalmente natural.

Fue en un concierto que dio en Las Vegas donde la hija de Pepe Aguilar fue la sensación del show con el espectacular vestuario en color verde esmeralda con el cual primeramente apareció con un outfit de adelita de lo más patrio para después quitarse la falda y quedar con un pantalón negro el cual hizo una perfecta combinación con el corset de impacto.

Al momento de la redacción la foto de Ángela Aguilar alcanzó más de 600 mil likes, además de varios comentarios donde le dijeron que su presentación en Las Vegas fue mágica desde su entrada a caballo hasta cada uno de los temas que interpretó y le han dado la oportunidad de ser nominada en grandes eventos de la industria musical como Los Grammy.

"Que preciosa estás ese vestuario te queda muy bien que cuerpazo tienes", "Que belleza cuanta belleza omg", "Si tu abuelo es el charro de México, me imagino que tu eres la princesa de México!", "No hay nadie que me robe la mirada solo tú lo haces Ángela Aguilar", escriben los fans de la cantante.

Para quienes no lo saben Ángela Aguilar se ha convertido en una de las máximas estrellas del regional mexicano debido a temas como La Llorona y Dime Cómo Quieres con los cuales ha estado en el gusto del público, pues ha tenido muy buena aceptación.

Siempre a la moda

Ángela Aguilar no solo ha demostrado tener talento natural para la música ranchera, también para la moda, prueba de ello son algunos diseños de exclusivas marcar con las cuales impresiona a sus millones de seguidores y quienes están detrás de esta moda han sido su madre, además de su hermana Aneliz quien es amante de la moda pues en su cuenta de Instagram lo presume.

