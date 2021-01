Ángela Aguilar estrena look y lo modela al lado de su caballo favorito

México. Ángela Aguilar, la guapa hija del cantautor Pepe Aguilar, estrena look y lo modela al lado de su caballo favorito. A través de una imagen que coloca en Instagram, la cantante del éxito del momento Dime cómo quieres, junto a Christian Nodal, muestra a sus fans lo lindo que le quedó su cabello.

Ángela Aguilar, quien tiene diecisiete años de edad y es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, fallecidos en 2007 y finales de 2020 respectivamente, es una adolescente encantadora y le encanta cambiar constantemente de imagen, por lo que ahora luce una diferente.

A Angelita, como le llaman sus fans de cariño, se le ocurrió pintarse el pelo de color verde y recortarlo un poco, por lo que le quedó más que atractivo y acorde a una persona de su edad, así se lo hacen saber algunos seguidores en Instagram y ella se muestra feliz de que les haya gustado.

La quería más que a su vida... #ElJinete @ericknieto_", escribe Ángela en el título de su post y sus seguidores reaccionan con comentarios como estos: "Chulisimaa", "que hermosa, te amo, me encantas...", "perfecta" y "love".

Ángela forma parte de una de las familias con más tradición en la música vernácula de México, y aunque nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, ama a México desde que tiene uso de razón, así lo ha comentado en varias entrevistas que le han hecho distintos medios de comunicación.

La guapa Angelita ha sabido ganarse el cariño del público y es admirada hoy en día por personas de todas las edades, pero los de su edad siguen mucho más de cerca su carrera como cantante, la cual es bastante exitosa y ha podido consolidar en poco tiempo.

La hija de Pepe Aguilar no le teme a los cambios, le encanta tomar riesgos y no le importan las críticas negativas que puedan surgir luego y así lo demuestra con su nuevo look, el cual le están "chuleando" mucho sus fans en redes sociales.

Además ha sabido combinar las tendencias de moda. En Instagram también gusta de mostrar cómo es su gusto por el vestir. Con los distintos outfits que usa en su vida diaria logra acaparar la atención de propios y extraños y recibe los mejores halagos.

Ángela Aguilar se ha convertido en una celebridad en las redes sociales, además de que con su música se escucha ya en muchos países , puesto que ha demostrado también ser una excelente intérprete y con su voz enamora al público de todas partes donde se presenta.

Durante 2020 siempre se mantuvo ante los ojos de sus fieles seguidores por medio de sus publicaciones y les regaló bellas imágenes en las que sin faltar ha posado con diseños exclusivos que hace para ella Diego Mendel, su diseñador de cabecera, y en los que aflora lo mexicano.

Talentosa y hermosa desde niña

Ángela ha tenido una preparación como artista desde que era una niña, puesto que su famoso papá, Pepe Aguilar, la introdujo a clases de canto y vocalización, además de que por su sangre corre el talento artístico.

Y según Wikipedia obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar "La Llorona" en la 19.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en 2018. Su primer álbum de estudio en solitario, Primero soy mexicana (2018), fue muy bien recibido y ha sido nominada para un Premio Grammy y dos Premios Grammy Latinos, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes nominadas para ambos galardones.