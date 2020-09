Ángela Aguilar explica la poderosa razón que tuvo para lanzar su propia muñeca

Ángela Aguilar, "La princesa de la música mexicana", dio a conocer el próximo lanzamiento de su propia muñeca, un proyecto que mantuvo por mucho tiempo en secreto y en un reciente video de su vlog en YouTube, compartió esta sorpresa con sus millones de seguidores. La muñeca ya se encuentra en pre-venta a través de su página oficinal en internet.

La joven cantante del Regional Mexicano, nieta de Flor Silvestre, comentó que no quería lanzar una típica muñeca con los estándares de belleza que por lo regular tienen. "Así que dije: 'yo quiero ser lo más yo posible, tener el pelo como lo tengo, la nariz como la tengo, la boca como la tengo, los ojos como los tengo'". Ángela Aguilar compartió el proceso que se llevó a cabo para la creación de su propia muñeca.

¿Por qué Ángela Aguilar decidió lanzar su propia muñeca? La hija de Pepe Aguilar explicó el poderoso motivo y mensaje que quiere enviar con este proyecto que la tiene muy entusiasmada. El eslogan de su muñeca es "que nunca apaguen tu voz"; sobre esto la cantante expresó: "y es porque siempre abro la boca, siempre habló, canto y todo, especialmente ahorita con esta muñeca, como estoy viendo mi vida, quiero ser yo y quiero enseñar quién soy, no me quiero conformar a lo que se ve en las muñecas normales".

Claro que no soy (una muñeca) y no quiero que apaguen mi voz, así que esta muñeca es justo eso, enseñando quién soy para que ustedes también lo puedan tener, espero que esto los inspire a que sigan sus sueños, a que se motiven, que no se conformen a las reglas, que no se conformen más que nada a las reglas de belleza que existen en este mundo.